Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht/ Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 07.09.2019, kam es gegen 11:30 Uhr in Hachenburg an der Einmündung B413/Kleeberger Weg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei Pkw. Der Unfallverursacher, welcher die Vorfahrt nicht beachtete, flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte jedoch das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen werden, sodass im Nachgang der Fahrzeugführer ermittelt und überprüft werden konnte. Hierbei wurde festgestellt, dass der 36-jährige Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

