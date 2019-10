Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit vier schwer und einer leicht verletzten Person

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend (11.10) geriet ein 19-jähriger Walbröler auf der Romberger Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Pkw einer 31-jährigen Nümbrechterin. In deren Fahrzeug befanden sich der Lebensgefährte(26) und deren Kinder (5 jahre und 8 Montate alt).Der 19-Jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Die Weiteren Unfallbeteiligten wurde alle schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand hoher Sachschaden.

