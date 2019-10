Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer kollidieren

Gronau (ots)

Beim Überholen zusammengestoßen sind zwei Radfahrer am Donnerstag in Gronau. Eine 46 Jahre alte Radfahrerin aus Gronau befuhr gegen 09.30 Uhr den Radweg an der Ochtruper Straße vom Friedensweg kommend und wollte nach rechts in die Feldstiege abbiegen. In diesem Moment hatte bereits ein 37-jähriger Gronauer angesetzt, um die Frau vor ihm rechts zu passieren. Dadurch kam es zur Kollision, bei der die Frau zu Fall kam.

