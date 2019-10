Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mit beschädigtem Auto weggefahren

Heiden (ots)

Womöglich hatte die Frau es gar nicht bemerkt: Einen erheblichen Sachschaden hat eine unbekannte Autofahrerin am Donnerstag in Heiden an ihrem Wagen davongetragen. Zu dem Unfall war es gegen 09.45 Uhr an der Bahnhofstraße gekommen. Eine 48-Jährige war mit ihrem Wagen an einem anderen Auto entlang geschrammt, das in Höhe der Volksbank auf der rechten Seite in entgegengesetzter Richtung geparkt war. Die Fahrerin hielt an und näherte sich dem Wagen, der auf der Beifahrerseite Schäden aufwies. Ehe sie das Fahrzeug jedoch erreichen konnte, stieg eine Unbekannte auf der Fahrerseite ein und fuhr los. Bei ihrem Wagen soll es um einen blauen Ford gehandelt haben. Die Polizei bittet die Fahrerin, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell