Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Getränkediebe flüchten mit VW Passat

Gronau (ots)

Auf Getränkekisten hatten es Unbekannte am Donnerstag in Gronau abgesehen. Die Unbekannten hatten die Plane eines Gastronomiezeltes an der Fabrikstraße aufgeschlitzt, um an ihre Beute zu gelangen - nicht der erste Einbruch dieser Art, der sich in der jüngsten Zeit dort ereignet hat. Im aktuellen Fall konnten Zeugen mehrere Personen beobachten, die sich gegen 11.00 Uhr mit Getränkekisten vom Zelt entfernten. Sie stiegen in einen grün lackierten VW Passat, der sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Bei den beiden soll es sich um junge Männer gehandelt haben. Weitere Unbekannte hätten sich im Wagen befunden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 2960.

