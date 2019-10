Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Unfallflucht

Südlohn (ots)

Wie jetzt polizeilich bekannt wurde, hat ein Unbekannter am Samstag, 05.10.2019 einen Pkw in Südlohn-Oeding beschädigt. Der graue Opel Mokka stand in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pfarrer-Becker-Straße. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro.

