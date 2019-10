Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mülltonnen in Brand gesetzt

Ahaus (ots)

Sieben Mülltonnen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in Brand gesetzt. Gegen 02.10 Uhr stellte der Mitteiler das Feuer auf der Lüderitzstraße in Ahaus fest. Kräfte der Feuerwehr Ahaus löschten den Brand. Kurz zuvor war es zu einem Einsatz auf der Wiesenstraße gekommen, da dort eine Mülltonne brannte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 800 Euro. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

