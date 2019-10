Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sonnenbrillen gestohlen

Stadtlohn (ots)

Hochwertige Sonnenbrillen haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch in Stadtlohn entwendet. Vier Jugendliche betraten gegen 17.30 Uhr den Optiker an der Stegerstraße. Zwei Männer lenkten den Verkäufer ab, die anderen steckten sich hochwertige Cazal-Fassungen ein. Täterbeschreibung: 16 - 19 Jahre alt, die Jüngeren zwischen 160 - 175 cm groß, dunkles Haar, leichter Bartwuchs, stark osteuropäischer Akzent. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahaus: Tel.: (02561) 9260.

