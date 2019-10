Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Geparkten Pkw beschädigt

Heek (ots)

Einen Lackschaden von circa 1.000 Euro haben Unbekannte am Dienstag an einem geparkten Pkw in Heek verursacht. Der schwarze Nissan Quashquai stand zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr auf Heiligenkamp im Abschnitt zwischen Beckers Kamp und Leuskesweg.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel.: (02561) 9260.

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

