Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Firma

Legden (ots)

Ein Fenster zum Büro einer Firma aufgehebelt und damit einen Alarm ausgelöst haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in Legden. Gegen 03.00 Uhr hatten die Täter den Maschendrahtzaun des Geländes an der Straße Neue Mühle beschädigt und sich so offenbar Zugang verschafft. Der Alarm schreckte vermutlich die Täter ab, erbeutet haben sie nach ersten Erkenntnissen nichts.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel.: (02561) 9260.

