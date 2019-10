Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendlicher gesteht Einbruch in Schule

Bocholt (ots)

Gestanden hat ein Jugendlicher einen Einbruch in eine Schule in Bocholt: Der 14-Jährige war in der Nacht zum Freitag in das Gebäude am Büningweg eingedrungen. Um hineinzugelangen, hatte der Tatverdächtige eine Tür aufgehebelt. Nach Zeugenhinweisen konnte das Kriminalkommissariat in Bocholt den jungen Bocholter als Tatverdächtigen ermitteln. Er gab die Tat in der Vernehmung zu. Die Beamten konnten überdies auch Diebesgut sicherstellen. Die Ermittler prüfen nun, ob der 14-Jährige auch für einen weiteren Einbruch in die Schule als Tatverdächtiger infrage kommt - dieser hatte sich in der Nacht vom 18. auf den 19. September dieses Jahres dort ereignet und den Schulkiosk zum Ziel gehabt.

