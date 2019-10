Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall

Audi-Fahrer wird gebeten sich zu melden

Bocholt (ots)

Am Montag kam es an der Kreuzung "In der Kickheide/Müller-Armack-Straße" zu einem Zusammenstoß zwischen einen 18-jährigen Fahrradfahrer und einem noch unbekannten Audifahrer. Der Audifahrer hielt nach dem Unfall an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Fahrradfahrers. Nachdem dieser angab, dass alles in Ordnung sei, setzte der Fahrer des roten Audis seine Fahrt fort.

Später stellten sich bei dem 18-Jährigen Schmerzen ein, so dass er den Unfall nachträglich bei der Polizei meldete.

Der Audifahrer wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell