Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Hund tot aufgefunden

Ahaus (ots)

Ein verendeter Hund der Rasse Münsterländer hat am Mittwoch am Fahrbahnrand der Kreisstraße 35 in Ahaus gelegen. Der Mitteiler fand das braun-weiße Tier mit braunen Flecken gegen 08.00 Uhr auf dem Gescher Damm zwischen der Straße Bröckebach und Hagenbach. Die Hündin war vermutlich nicht älter als fünf Jahre alt und trug eine silberne Halskette. Einen Chip oder eine Marke gibt es nicht. Es ist zu vermuten, dass das Tier auf Grund eines Verkehrsunfalls verendet ist.

Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich zu melden: Tel. (02561) 9260.

