Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Sichtbarkeit schützt Zweiradfahrer

Kreis Borken (ots)

"Beim Abbiegen übersehen" - gleich mehrfach haben Autofahrer allein in dieser Woche Radfahrer erfasst. Die Unfallorte unterscheiden sich, die Situation aber nicht: Im morgendlichen Berufsverkehr haben die Fahrer hinter dem Steuer Radfahrer nicht oder zu spät wahrgenommen. Zum Glück blieb es in den aktuellen Fällen bei leichten Verletzungen für die Betroffenen. Doch solche Unfälle können auch schwerer wiegende Folgen nach sich ziehen.

Soweit muss es nicht kommen. Deshalb appelliert die Polizei zu Beginn der dunklen Jahreszeit an alle Radfahrer: Tun Sie alles dafür, gut sichtbar zu sein! Schon einfach Möglichkeiten helfen weiter, damit es bei Dunkelheit, Dämmerung oder Regen nicht kracht. Was dabei selbstverständlich sein sollte: dass das eigene Rad entsprechend ausgestattet ist. Eine gut funktionierende Lichtanlage, Reflektoren und Rückstrahler sollten schon im eigenen Interesse vorhanden sein. Ein Plus an Sicherheit bringen Speichenreflektoren - sie strahlen immer, egal in welchem Winkel das Licht des Scheinwerfers auf sie trifft. Reflektoren leisten aber auch an der Bekleidung selbst gute Dienste. Reflektierende Westen erhöhen die Sichtbarkeit auch von hinten, reflektierende Armbinden und Helme mit Beleuchtung oder Reflektoren helfen ebenfalls.

Die Sicherheit der Radfahrer steht für die Kreispolizeibehörde Borken in ganz besonderer Weise im Fokus. Die Zahlen sprechen leider eine eindeutige Sprache: Die Zahl der Unfälle mit beteiligten Rad- und Pedelecfahrern steigt. Mehr als jeder dritte Verunglückte bei einem Verkehrsunfall fuhr mit dem Fahrrad oder dem Pedelec. Wer mit dem Zweirad unterwegs ist, sollte die Frage der Sicherheit deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen - die eigene Sichtbarkeit spielt dabei eine wichtige Rolle, aber auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr, dem die auch die Radfahrer ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken sollten. Die Polizei wird auch vor diesem Hintergrund ihre Präventionsarbeit fortsetzen, Radfahrkontrollen durchführen und in unterschiedlicher Form über Gefahren und Vorbeugung dagegen aufklären.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell