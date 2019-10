Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht

Schwarzer Geländewagen gesucht

Bocholt (ots)

Am Dienstag befuhr eine 20 Jahre alte Autofahrerin aus Rhede gegen 14.35 Uhr die Straße "Töppingsesch" in Richtung Norden. Nach Angaben der 20-Jährigen kam ihr unmittelbar hinter der Aa-Brücke ein schwarzer Geländewagen mit Chromleisten entgegen, dessen Fahrer weit ausholte, um die Kurve zu durchfahren. Dadurch musste die 20-Jährige nach rechts ausweichen und streifte dabei die Schutzplanke. An ihrem Pkw entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Fahrer des Geländewagens setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell