Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Angebliche Wunderheilerin betrügt Seniorin.

Minden (ots)

Eine angebliche Wunderheilerin ergaunerte am Dienstag von einer Mindenerin einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Kurz nach dem Geschehen wurde die Geschädigte misstrauisch und bemerkte den Betrug. Nun warnt die Polizei vor dieser Masche.

Die 67-Jährige wurde am Dienstagvormittag vor dem Mix-Markt an der Rodenbecker Straße auf Russisch von einer Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Betrügerin nutzte die Gutgläubigkeit der gesundheitlich angeschlagenen aus und berichtete von einer Methode, die der Frau Heilung versprach. So ließ sie es zu, dass eine Mittäterin das Opfer nach Hause begleitete und dort eine vorgegebene Rezeptur anmixte. Mit dieser sowie dem zu Hause zusammengetragenen Bargeld, trafen sich die beiden Frauen mit der erstgenannten Gaunerin vom Vormittag gegen 14 Uhr auf dem Südfriedhof.

Dort erfolgte die Geldübergabe, und anschließend - nach einer nicht näher beschreibbaren Prozedur - trennten sich die Wege der drei Frauen. Zu Hause schwante der Frau, dass sie das Opfer eines Betruges geworden war. Hiernach meldete sie sich bei der Polizei.

Die Frauen sprachen miteinander Russisch. Eine Täterin wird auf rund 30 bis 40 Jahre geschätzt und auf circa 160 Zentimeter Größe geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Minden unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell