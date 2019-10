Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bargeld aus Hofladenkasse gestohlen

Ahaus (ots)

Bargeld haben Unbekannte am Dienstag aus der Kasse eines Hofladens in der Bauerschaft Aversch in Ahaus-Wessum gestohlen. Zeugen hatten zur Tatzeit gegen 14.30 Uhr einen weißen VW-Polo auf dem Hof gesehen, an dessen Steuer ein Mann saß. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02561) 9260.

