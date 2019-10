Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer und Schüler stürzen

Borken (ots)

Ein Motorrad hat am Dienstag in Borken im fließenden Verkehr einen Schüler erfasst. Der 13 Jahre alte Junge hatte nach ersten Erkenntnissen gegen 07.15 Uhr zu Fuß in Höhe einer Bushaltestelle die Burloer Straße überquert, ohne nach links rechts zu schauen. Sowohl der Junge als auch der 16 Jahre alte Motorradfahrer stürzten und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der leicht verletzte Schüler verließ den Unfallort und vertraute sich in der Schule einer Lehrerin an, die die Polizei verständigte. Ein Rettungswagen brachte den ebenfalls leicht verletzten Motorradfahrer aus Borken in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

