Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Lenker gegen Kopf gestoßen

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein sieben Jahre alter Junge am Dienstag in Gronau-Epe erlitten. Das Kind war gegen 13.20 Uhr auf dem Gehweg an der Agathastraße in Richtung Gronauer Straße unterwegs. Eine entgegenkommende 15-jährige Radfahrerin hatte vor einem parkenden Auto auf den Gehweg gewechselt, weil sich auf der Fahrbahn ein Auto aus der Gegenrichtung näherte. Dort touchierte die Gronauerin mit ihrem Lenker den Kopf des Jungen.

