Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Der Aufenthalt des vermissten 29-Jährigen aus Bergheim konnte ermittelt werden. (Update zur Meldung vom 04.10.2019 - 19:08 Uhr)

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Heute Morgen (05.10.2019, gegen 09:30 Uhr ) ging auf der Polizeiwache in Bornheim ein Hinweis ein, wonach sich der 29-jährige vermisste Sandro Bock aus Bergheim aufgrund seines Gesundheitszustandes zurzeit in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus aufhalten würde. Die Kriminalpolizei nahm Kontakt mit dem genannten Krankenhaus auf und konnte die gemachten Angaben bestätigen. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. (jd)

