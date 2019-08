Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasenmoor, Flugplatz Hartenholm / Fallschirmspringerin bei Absturz lebensgefährlich verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagabend, den 23.08.2019, stürzt eine Fallschirmspringerin auf dem Flugplatz Hartenholm ab und verletzt sich schwer. Die 23-jährige erfahrene Fallschirmspringerin aus Kiel schätzte gegen 19:30 Uhr im Landeanflug auf den Flugplatz Hartenholm die Windverhältnisse falsch ein und kollidierte mit einer Baumkrone. Infolgedessen verdrehte sich ihr Fallschirm, sodass sie ungebremst, aus ca. 15 m Höhe, auf den Boden aufschlug. Ein Rettungssanitäter, der sich dort privat aufhielt, erkannte die Unglückssituation, übernahm die Erstversorgung und informierte die Rettungskräfte. Die 23-Jährige wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik geflogen. Es besteht akute Lebensgefahr.

