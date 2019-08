Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Hafenfest

Polizei zieht positive Bilanz

Bad Segeberg (ots)

Vom 23.08.19 bis zum 25.08.19 fand in Elmshorn das traditionelle Hafenfest statt. Die Polizei zeigte unter der Einsatzleitung des Elmshorner Revierleiters Thorsten Buchwitz sichtbar Präsenz. In Spitzenzeiten waren bis zu 50 Polizeibeamte eingesetzt. Die Reaktionen der Besucher waren durchweg positiv. Die Polizei musste jedoch auch mehrfach einschreiten. So wurden auf dem Hafenfest insgesamt 18 Straftaten angezeigt. In elf Fällen handelte es sich um Körperverletzungen. "In allen Fällen konnten die Täter durch die einschreitenden Beamten ermittelt beziehungsweise vor Ort ergriffen werden", bilanziert Thorsten Buchwitz. Auch im Falle einer sexuellen Belästigung nahmen die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen fest. Gegen sechs Personen wurde ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro erhoben, weil sie auf dem Veranstaltungsgelände ihre Notdurft verrichteten. Während des gesamten Wochenendes sprach die Polizei 15 Platzverweise aus, die teilweise in Form einer Ingewahrsamnahme durchgesetzt werden mussten. Auch in diesem Jahr beteiligte sich eine Vielzahl von Institutionen an Kontrollen zum Jugendschutz. Neben der "Ermittlungsgruppe Jugend" von der Elmshorner Kriminalpolizei waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Jugendschutz, dem Jugendamt des Kreises Pinneberg sowie der Stadtverwaltung Elmshorn vor Ort im Einsatz. In zwei Fällen wurden betrunkene Jugendliche an ihre Eltern übergeben. Ein weiterer Jugendlicher wurde alkoholbedingt ins Krankenhaus eingeliefert. In fünf Fällen wurden im Rahmen von Kontrollen bei Jugendlichen zum Teil umfangreiche alkoholische Getränkevorräte sichergestellt. Insgesamt zeigt sich Einsatzleiter Thorsten Buchwitz mit dem Ergebnis zufrieden: "Wir waren gut aufgestellt und konnten dort schnell eingreifen, wo wir gebraucht wurden."

