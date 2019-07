POL-WI: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen für die kommende Woche:

Polizeiautobahnstation Wiesbaden: Montag: BAB 3, AS Bad Camberg - AS Idstein Mittwoch: BAB 66, AS Nordenstadt - AS Erbenheim Freitag: BAB 3, AK Wiesbaden - AD Mönchhof

Das Polizeipräsidium Westhessen weist ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

