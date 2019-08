Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Fahrrad sucht die Polizei die junge Radfahrerin.

Am 22.08.19, gegen 15:30 Uhr, kam es nach Angaben einer Zeugin an der Kreuzung Reichenstraße / Ansgarstraße zum Verkehrsunfall zwischen einem blauen Kleinwagen und einer Radfahrerin. Der Wagen soll die Reichenstraße in Richtung Hamburger Straße gefahren und dann rechts in die Ansgarstraße abgebogen sein. Eine Zeugin beobachtete, dass der Wagen mit einer Radfahrerin zusammenstieß, die den Radweg der Reichenstraße in Richtung Hamburger Straße fuhr und dabei die Einmündung zur Ansgarstraße überquerte. Die junge Frau auf dem Fahrrad soll durch den Zusammenstoß zur Seite gekippt, aber nicht zu Boden gestürzt sein. Ob sie sich dabei verletzte, ist derzeit unklar. Die Polizei konnte beide Unfallbeteiligte vor Ort nicht mehr antreffen.

Die Verkehrsermittler des Polizeireviers Elmshorn suchen nun die am Unfall beteiligte Radfahrerin. Sie soll zwischen 13 und 15 Jahre alt sein, lange dunkle Haare -zum Zopf gebunden- haben und mit einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sein.

Die Radfahrerin, aber auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 mit der Polizei in Elmshorn in Verbindung zu setzen.

