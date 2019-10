Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191004-1: Handtaschenraub in Unterführung - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter stieß eine 29-jährige Fußgängerin zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 29-Jährige war am Donnerstag (03. Oktober) um 23:34 Uhr in der Fußgängerunterführung an der Kölnstraße / Gertrudenstraße unterwegs. Eine männliche Person stieß sie zu Boden, entriss ihr die Handtasche und flüchtete in die Brühler Innenstadt.

Der Täter ist 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180Zentimeter groß und von normaler Statur. Er war mit einer blauen Winterjacke mit Kapuze und einer blauen Jeans bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl bittet Zeugen, die Angaben zu Sache machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

