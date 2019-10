Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pedelec-Fahrer wurden beim Abbiegen im Kreisverkehr übersehen und verletzte sich leicht.

Am Mittwochmorgen (02. Oktober) befuhr ein 68-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr die K19 in Richtung Bergheim. Im Kreisverkehr K19 / Sportparkstraße beabsichtigte er den Kreisverkehr nach links in Richtung Sportparkstraße zu verlassen. Auf dem dortigen Fußgängerüberweg / Radweg fuhr zu dieser Zeit ein 70-Jähriger mit seinem Pedelec. Beim Verlassen des Kreisverkehrs übersah der Autofahrer den Pedelecfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 70-jährige Pedelecfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein nahegelegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.(dj)

