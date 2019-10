Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person nach Verkehrsunfall - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß verletzte sich eine Autofahrerin leicht.

Am Mittwochabend (02. Oktober) befuhr ein 18-jähriger Autofahrer gegen 21.00 Uhr die Uesdorfer Straße. An der Kreuzung Uesdorfer Straße / Krankenhausstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er eine von links kommende 27-jährige Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verletzte sich die 27-Jährige leicht. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge, ein BMW und ein Ford, wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit fahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.(dj)

