Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer stürzt und rutscht in Gegenverkehr

Kirchhundem (ots)

Am Samstag um 13:45 Uhr befuhr eine Gruppe niederländischer Motorradfahrer die K27 von Saalhausen in Richtung Würdinghausen. Der erste Fahrer dieser Gruppe kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve zu Fall und rutschte anschließend gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Pkw. Dadurch wurde der 51-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden schwer verletzt. Er wurde mit einem ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR. Die K27 ist derzeit für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

