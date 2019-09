Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall auf dem Lenscheid

Finnentrop (ots)

Am Freitagnachmittag um 16 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Sundern die L687 von Sundern nach Rönkhausen. In einer Kurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. In Folge dessen schlug das Motorrad in die dortige Schutzplanke ein, wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte letztlich gegen einen entgegenkommenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Über die Schwere der Verletzungen des verunfallten Motorradfahrers können noch keine Angaben gemacht werden. Vermutlich kann er das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

