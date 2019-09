Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rad- und Rollerfahrer kollidieren auf Radweg

Olpe (ots)

Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis des Zusammenstoßes eines 28-jährigen Rad- und einer 19-jährigen Rollerfahrerin. Diese war am Freitag gegen 7 Uhr auf dem Radweg entlang der Koblenzer Straße in Richtung Olpe unterwegs. Am Ende des Radweges übersah sie den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide stürzten zu Boden. Die Beteiligten wollten selbständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

