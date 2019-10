Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191004-3: Einbrecher in Parfümerie - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach drei Tätern, die in einem Audi A6 (Kombi) vom Tatort flüchteten.

Drei Zeugen hörten am Freitag (04. Oktober) um 02:00 Uhr lautes Scheibenklirren in der Bergheimer Innenstadt. Nach dem Blick aus dem Fenster sahen sie zwei Männer, die in eine Parfümerie in der Hauptstraße einstiegen und einen weiteren Mann, der in einem Audi mit laufendem Motor wartete. Die Zeugen liefen auf die Straße. Der Fluchtwagen fuhr in diesem Moment in Richtung Kölner Straße davon.

Die Täter waren 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und allesamt von sportlicher Statur. Sie trugen dunkle Kapuzenjacken, helle Jeans und helle Sportschuhe.

Art und Umfang der Tatbeute ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim führt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

