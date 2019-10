Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Zerf - Zeugen gesucht

Zerf (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 06. Oktober 2019, sind in der Zeit von 11:30 Uhr bis 18:15 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schurpenberg in Zerf eingebrochen. Die Täter gelangten durch das Einschlagen eines Fensters ins Haus und entwendeten unter anderem Bargeld. Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sich keine Bewohner im Haus. In unmittelbarer Nähe des Tatortes ist einem Nachbarn ein Mann mit einem Rucksack sowie ein blauer Peugeot mit MZG-Kennzeichen aufgefallen. Ob und inwieweit der Mann bzw. das Fahrzeug mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die am gestrigen Sonntag insbesondere verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2151 oder 0651/9779-2290.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell