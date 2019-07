POL-KA: (KA) Karlsbad- Unfall ohne Verletzte auf der A8 zieht langen Stau nach sich

Polizeipräsidium Karlsruhe

Einen Stau von bis zu 16 Kilometern Länge hat ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim West am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr nach sich gezogen. Die Fahrerin eines Kia mit Wohnwagen geriet beim Überholen Schleudern. Sie prallte zunächst mit einem Lastwagen und in der Folge mit der Leitplanke zusammen. Ihr Fahrzeug kam danach auf der Seite zum Liegen, der Wohnwagen wurde abgerissen und blieb stehen. Die vier Insassen im Personenwagen und er Lastwagenfahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Zum Räumen des Trümmerfeldes und zur Bergung der Fahrzeuge mussten zwei von drei Fahrspuren gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe war mit 4 Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort. Die Autobahn konnte gegen 12.15 Uhr wieder freigegeben werden.

