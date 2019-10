Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Autoscheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Trier (ots)

Bereits in der Nacht zu Mittwoch, den 02. Oktober 2019, wurde durch bisher unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 14:45 Uhr die rechte hintere Seitenscheibe eines grauen Fiat Bravo eingeschlagen. Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand in der Kürenzer Straße in Fahrtrichtung Schöndorfer Straße. Aus dem Auto wurden anschließend durch die Täter diverse Gegenstände entwendet, welche zum Teil in Tatortnähe wieder aufgefunden werden konnten. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2253 oder 0651/9779-2290.

