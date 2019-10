Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: In Shop in der Schloßstraße eingebrochen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 01.10.2019 drangen Unbekannte in einen Shop in der Koblenzer Schloßstraße 26 ein. Diese hebelten ein Fenster im Hinterhof des Shops auf. Im Shop selbst stahlen sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Kasse. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell