Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radarkontrolle am Reiterhof, L 52

Koblenz (ots)

Am gestrigen Tag, 30.09.2019, führte die Verkehrsdirektion Koblenz zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr, eine Radarkontrolle an der L 52, Richtung A61, durch. In dieser Zeit passierten 1849 Fahrzeugführer die Kontrollstelle im 70 km/h - Bereich. 200 Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Verwarnungsgeld, 31 eine Anzeige, darunter der Fahrzeugführer, der dort mit 111 km/h unterwegs war.

