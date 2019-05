Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake

Sögel - Sachbeschädigungen nach Baumschnittarbeiten

Herzlake / Sögel (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in Herzlake und Sögel Metallstangen in Baumschnitthaufen gelegt, die zur Weiterverarbeitung am Straßenrand abgelegt waren. Vorangegangen war eine Presse-Berichterstattung, in der es um den Rückschnitt von Straßenbäumen für Schwertransporte ging. Ob sich darin das Motiv der Täter verbirgt, ist aber noch unklar. In einem Fall wurde durch die Metallteile eine Holzhäckselmaschine beschädigt. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

