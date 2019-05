Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - E-Bike-Fahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Eine 49-jährige Radfahrerin wurde gestern Nachmittag auf der Wietmarscher Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der 24-jährige Autofahrer wollte in die Straße Am Eichenhain einbiegen und ließ zunächst eine Fußgängerin mit Kinderwagen passieren. Dann übersah er beim Abbiegen offenbar die E-Bike-Fahrerin und erfasste sie. Die 49-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lingen gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309 0 zu melden.

