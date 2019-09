Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin übersieht Pkw

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich eine 83-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Moltkestraße. Die Frau war gegen 12.00 Uhr auf der Franz-Lust-Straße in Richtung Moltkestraße unterwegs. Dort überquerte sie die erste Fahrbahn an der Fußgänger- und Fahrradfurt, danach den Gleiskörper und anschließend die zweite Fahrbahn. Hierbei übersah sie einen in Richtung Knielinger Alle fahrenden Pkw, wurde von diesem erfasst und verletzt. Die Frau hatte die dort für den Fußgänger und Fahrradverkehr vorhanden Bedarfsampel nicht benutzt.

