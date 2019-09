Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - Vorrang des Fußgängerüberweges missachtet

Nagold (ots)

Ein 23-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12:30 Uhr die Altensteiger Straße in Calw und verusachte einen Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin.

Der junge Mann war vom Kreisverkehr der Landestraße 362 kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Am Fußgängerweg auf Höhe der Uferstraße missachtete er den Vorrang einer 18-Jährigen Passantin, welche von rechts kommend die Fahrbahn überqueren wollte. Nach aktuellem Stand wurde die Frau vom rechten vorderen Kotflügel touchiert, prallte anschließend gegen den rechten Außenspiegel und wurde anschließend durch die Luft geschleudert. Teilweise auf der Fahrbahn und dem Gehweg kam die junge Frau zur Endlage. Sie wurde anschließend vor Ort von einem Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Ein Alkoholtest vor Ort ergab, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war.

