Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet nach Unfallflucht um Zeugenhinweise

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstagvormittag in der Schützenstraße bitten die Ermittler um Hinweise zum Verursacher.

Gegen 7.50 Uhr stellte eine 51-Jährige einen dunkelblauen Dacia Logan in der Schützenstraße in südlicher Fahrtrichtung zwischen der Brahmstraße und der Straße "Im Siekertal" am rechten Fahrbahnrand ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 12.20 Uhr bemerkte die Frau eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite.

Da sich der Verursacher unerkannt und ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern von der Unfallstelle entfernt hatte, bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats unter Telefon (05731) 2300 um Zeugenhinweise.

