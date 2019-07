Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann tritt gegen PKW

Minden (ots)

Als eine Frau am Montagabend mit ihrem PKW auf dem Königswall unterwegs war und wegen eines über die Straße gehenden Fußgängers stoppen musste, kam es zu einer Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug.

Gegen 20.55 Uhr befuhr die 39-Jährige in einem weißen Seat Ibiza den Königswall in Richtung der Stiftstraße aus Fahrtrichtung der Rodenbecker Straße kommend. Als ein männlicher Fußgänger in Höhe der Kreuzung Königswall / Hahler Straße die Fahrbahn in Richtung der Innenstadt überquerte, stoppte die Frau das Auto. Da der telefonierende Mann dabei den Verkehr jedoch nicht beachtete und sich nach Angaben der PKW-Fahrerin auffällig viel Zeit beim Überqueren der Fahrbahn ließ, hupte die Autofahrerin. Daraufhin trat der Mann mit seinem Fuß gegen den Seat und verursachte einen Sachschaden.

Da sich der Täter anschließend entfernte, bitten die Ermittler um Hinweise zu ihm. Er wird in einem Alter von ca. 25 bis 30 Jahren, etwa 175 cm groß mit dunklen Haaren und Dreitagebart beschrieben. Der Mann trug nach Angaben der Geschädigten eine dunkle Schirmmütze, ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Der Gesuchte sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise zu ihm bitte unter Telefon (0571) 88660.

