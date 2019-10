Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unfall

Ein leicht verletzter Jugendlicher

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Schöppingen erlitten. Der Junge befuhr gegen 15.45 Uhr die Bergstraße aus dem Hueskamp kommend. Eine vorausfahrende 34-jährige Autofahrerin wartete verkehrsbedingt an der Hauptstraße. Bei dem Versuch, den Wagen über den Gehweg zu umfahren, blieb der Junge mit einer Pedale an der Bordsteinkante hängen, prallte gegen die Beifahrertür und stürzte letztendlich zu Boden. Sachschaden entstand nicht.

