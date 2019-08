Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2019. Verkehrsunfall in Vechelde, Polizei sucht den Verursacher.

Salzgitter (ots)

Vechelde, Peiner Straße, Einkaufsmarkt, 30.07.2019, 11:00-11:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 46-jährige Halterin eines lila farbenen Toyata Yaris ihren Pkw auf dem öffentlichen und rückwärtigen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes abgestellt.

Die Halterin bemerkte nach Rückkehr eine Beschädigung an ihrem Pkw. Weiße Anhaftungen waren am vorderen Kennzeichen erkennbar, zudem war der vordere Lüftungseinsatz eingedellt. Die Delle im Lüftungseinsatz hat die Form einer Kugel. Von daher scheint es wahrscheinlich zu sein, dass der Schaden von einer Anhängerkupplung stammen könnte. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechelde unter 05302 80437-30 oder der Polizei Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell