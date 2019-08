Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2019. Polizei in Peine hatte den richtigen Riecher und konnte Betäubungsmittel bei einem Mann auffinden.

Salzgitter (ots)

Peine, Jägerstraße, 31.07.2019, 17:45 Uhr.

Beamte der Polizei in Peine konnten bei der Kontrolle eines 30-jährigen Mannes Marihuanageruch in seinem Umfeld wahrnehmen. Daraufhin übergab der Mann den Beamten ca. 20 Gramm Marihuana. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Kleinmengen an Marihuana aufgefunden werden. Die Polizei stellte die Drogen sicher und ermittelt nun gegen ihn.

