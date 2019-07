Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Am Sonntag, dem 28.07.2019, gegen 10:51 Uhr, ereignete sich auf der Hannoverschen Straße in Braunschweig stadteinwärts ein Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle zur A 391 zwischen einem Kradfahrer und einer Pkw-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligte gaben an, jeweils bei Grünlicht von der A 391 aus Richtung Norden bzw. Süden kommend auf die Hannoversche Straße eingebogen zu sein.

Zeugen des geschilderten Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531/476 3935 zu melden.

