Polizei Braunschweig

POL-BS: Brand noch rechtzeitig entdeckt und gelöscht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmitor-Süd 24.07.2019, 18.30 Uhr

Vermutlich durch eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe fing eine Gebäudewand Feuer. Durch den sofortigen Einsatz eines Feuerlöschers konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am Mittwochabend hatte eine Mitarbeiterin an der Laderampe zum Lager eine Zigarette geraucht und anschließend in einem bereitgestellten Eimer entsorgt. Kurz darauf nahmen sie und ihre Kollegin Brandgeruch wahr und entdeckten das Feuer, wo die Mitarbeiterin zuvor geraucht hatte.

Mit einem Feuerlöscher konnte eine Mitarbeiterin des Marktes den Brand zunächst löschen und hierdurch eine Ausweitung des Feuers verhindern.

Die vorsorglich hinzugezogene Feuerwehr kühlte die hinter der Fassade liegende Dämmung mit Wasser, um ein erneutes Entfachen des Feuers zu verhindern.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Frau ein.

Auf Grund der vorherrschenden Trockenheit warnen zur Zeit die Behörden vor den Gefahren achtlos weggeworfener Zigaretten.

