POL-BS: Nach Streitigkeiten kommt es zu einer Körperverletzung durch einen Nachbarn

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Melverode 24.07.2019, 21.05 Uhr

Ein Mann verletzte seinen Nachbarn am Finger, nachdem es in der Vergangenheit mehrfach zu Streit in dem Mehrfamilienhaus gekommen war.

Als ein 61-Jähriger am Mittwochabend nach Hause kam und in seine Wohnung gehen wollte, hörte er einige Knallgeräusche. Sein 69-jähriger Nachbar hatte mit einer erlaubnisfreien Druckluftwaffe aus einem Laubengang des Hauses in seine Richtung geschossen. Verletzt wurde der 61-Jährige nur leicht, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Der Schütze konnte durch die Polizei vor Ort festgenommen werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

