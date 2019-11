Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf Gemarkung Steinheim

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 09:30 Uhr befuhr eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf die Murrer Straße (L1126) in Richtung Ortsumgehung (L1100). Die 77 Jahre alte Fahrerin eines VW Up, die von der Steinheimer Straße in Murr auf die L1126 einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt der Golf-Fahrerin und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. Durch den Unfall wurde kein Beteiligter verletzt. Da allerdings gemeldet worden war, dass eines der Fahrzeuge rauchen würde, war die Feuerwehr Steinheim mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten vor Ort.

