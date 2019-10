Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Streifenwagen in Unfall verwickelt

Zwei total beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Dienstag in Donzdorf.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine Polizeistreife in der Hauptstraße in Richtung Heidenheim. Weil die Beamten auf dem Weg zu einem Einsatz waren, hatte der Fahrer Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. An der Einmündung der Wagnerstraße fuhr der Mercedes über eine rote Ampel. In der Wagnerstraße war ein BMW unterwegs. Die Ampel zeigte für dessen Fahrerin grün. Die 20-Jährige fuhr los. Das Fahrzeug prallte gegen den Streifenwagen. Der 37-jährige Polizist, der am Steuer saß, sowie sein Kollege trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Die Lenkerin des BMW blieb unverletzt. Ihre 49-jährige Beifahrerin trug leichte Blessuren davon. Rettungskräfte brachten die Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. An ihnen entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf ungefähr 80.000 Euro.

++++1940240

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell